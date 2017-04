Telescópio capta imagem de estrela que ofuscou uma galáxia inteira

Os cientistas tentam combinar vários métodos num sistema de escalas de distâncias cósmicas e procuram constantemente meios para melhorar sua precisão. Agora, o principal aparelho para realizar esta tarefa, além do telescópio espacial Hubble, é a sonda europeia GAIA que já calculou as posições de quase um bilhão de astros na Via Láctea. (Sputnik)

A maioria dos métodos funciona numa pequena amplitude de distâncias e tipos de objetos. Por exemplo, o método de paralaxe estelar, em que é considerado o deslocamento das estrelas em relação a objetos mais afastados à medida que a Terra gira em torno do Sol, funciona apenas para as estrelas mais próximas, afastadas até 2-10 mil anos-luz da Terra.

NGC 7250 é uma das galáxias mais ativas do Universo e está afastada da Terra 45 milhões de anos-luz, mas a existência da estrela TYC 3203-450-1, que está “obstruindo” sua luz, cria obstáculos para determinar a distância até esta galáxia e outros objetos. O site do Hubble comunicou que o telescópio conseguiu fotografar esta galáxia ofuscada por uma estrela.

