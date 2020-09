Telha nacional que gera energia solar é aprovada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Com tecnologia é 100% nacional, os produtos estão sendo produzidos na fábrica Tégula Solar, que pertence ao grupo Eternit, no interior de São Paulo. Clientes selecionados estão recebendo as telhas em um projeto-piloto.

A economia gerada com as telhas, segundo a empresa, pode chegar a 20% em relação aos painéis solares. O investimento da compra e instalação das telhas se pagaria e começaria a dar retorno após 3 ou 5 anos de uso.

A empresa garante que as telhas com pequenas placas fotovoltaicas em sua parte superior, são mais econômicas que a instalação de painéis solares.

Cobertura de uma casa comum com 150 telhas pode gerar energia do mês

