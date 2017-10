Tem abono do PIS/Pasep para 40 mil paraenses

Mais de R$ 1 bilhão referentes ao Abono Salarial do PIS/Pasep Ano-Base 2015 ainda não foi sacado. O dinheiro pertence a aproximadamente 1,46 milhão de trabalhadores que têm direito ao benefício, mas ainda não foram ao banco para retirá-lo. O prazo final é 28 de dezembro de 2017, e não haverá nova prorrogação.

Metade de todo esse recurso está no Sudeste, principalmente nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. No Pará, 39.854 pessoas ainda não fizeram os saques, estando disponíveis R$ 29.042.354,56. Em todo o Estado, foram identificados 565.310 participantes, dos quais 525.456 receberam o benefício.

O chefe de divisão do Abono Salarial do Ministério do Trabalho, Márcio Ubiratan, lembra que esse recurso é dos trabalhadores e aconselha as pessoas a verificarem se têm direito ao benefício. “Nós disponibilizamos no site do Ministério do Trabalho a lista com os nomes de todos os trabalhadores com direito ao abono de 2015 e que ainda não sacaram o dinheiro. O trabalhador pode consultar essa lista. Se o nome dele estiver lá, basta se dirigir ao banco e fazer o saque”, orienta.

CONSULTA

A consulta pode ser feita clicando em um banner na parte superior do portal do Ministério do Trabalho ou diretamente no site. É necessário ter em mãos o número do PIS ou do CPF e informar a data de nascimento. Também é possível descobrir sobre o benefício procurando as agências bancárias. Trabalhadores da iniciativa privada recebem na Caixa. Servidores públicos, no Banco do Brasil.

QUEM TEM DIREITO AO ABONO

– Para ter direito ao benefício, é necessário haver trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2015, com remuneração média de até dois salários mínimos no período trabalhado. Além disso, o trabalhador tinha de estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e ter tido seus dados informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

– O valor que cada trabalhador tem para receber é proporcional à quantidade de meses trabalhados formalmente no ano-base e pode variar de R$ 79 a R$ 937.

– O benefício do Abono Salarial assegura o valor de um salário mínimo anual aos trabalhadores brasileiros que recebem em média até dois salários mínimos de remuneração mensal de empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social (PIS) ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep).

