Tem gente que quer parar o Brasil’, diz Temer antes de viajar à China

O presidente Michel Temer divulgou vídeo, em suas redes sociais, antes de embarcar para a China, nesta terça-feira (29), onde faz visita de Estado e também participa de encontro do Brics, grupo formado pelo Brasil, Rússia, Índia, África do Sul e a própria China.

No material, ele diz que “tem gente que quer parar o Brasil”, mas não cita nomes. “Sabemos que tem gente que quer parar o Brasil, e esse desejo não tem limites. Quer colocar obstáculos ao nosso trabalho, semear a desordem nas instituições, mas tenho a força necessária para resistir”, disse.

O presidente declarou que, se os brasileiros “estão desconfiados da política é porque já sofreram muito e amargaram grandes decepções”. “Não vamos deixar que a agenda negativa venha abater o nosso ânimo”, completou.

Temer só retorna ao Brasil na quarta-feira da próxima semana. Irá se ausentar em momento delicado para o país, quando o Congresso tenta aprovar a reforma política, na Câmara e no Senado, e em meio aos rumores da apresentação de uma segunda denúncia contra ele, pela Procuradoria-Geral da República (PGR), desta vez por obstrução de justiça ou formação de organização criminosa.

No último mês de junho, Janot acusou Temer de corrupção passiva, com base nas delações da JBS. Após meses de articulações, o governo conseguiu barrar a denúncia, durante votação no plenário da Câmara dos Deputados, no dia 2 de agosto. A maioria dos deputados decidiu que a acusação será analisada pelo Judiciário ao final do mandato de Temer, que se encerra em dezembro de 2018.

