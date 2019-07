Tembé suspendem bloqueios à BR-316 e BR-010 após três horas de protesto

Índios fecharam duas rodovias por mais de três horas: eles cobra mudanças na saúde indígena (Foto:Reprodução/Ascom-PRF)

Comunidades indígenas protestaram por problemas no atendimento à saúde indígena no Pará

Membros da etnia Tembé interditaram por três horas trechos das rodovias BR-316 e BR-010 no Pará na manhã desta quinta-feira (25). O protesto dos indígenas foi motivado pela falta de atendimento de saúde regular às populações Tembé e contra a permanência de Silvia Waiãpi à frente da Secretaria Nacional de Saúde Indígena. Estima-se que mais de uma centena de pessoas participaram dos atos.

Os protestos e bloqueios simultâneos iniciaram por volta das 9h30 da manhã, no quilômetro 214 da BR-316, próximo ao município de Santa Luzia do Pará, e também no qulômetro 177 da BR-010. As interdições causaram engarrafamentos quilométricos em todos os sentidos nas ruas rodovias . A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar (PM) acompanharam as interdições e negociaram os desbloqueios.

Tembé denunciam falta de medicamentos

Segundo os indígenas, o protesto ocorreu primordialmente para exigir a saída de Sílvia Waiãpi da Secratia Nacional de Saúde Indígena. Os Tembé clamam que, depois da entrada de Waiãpi, o descaso com a saúde indígena piorou a nível nacional, especialmente na questão da falta de medicamentos e nos atrasos dos pagamentos de salários dos funcionários de saúde que atendem as diversas tribos nacionais.

Durante negociações com as polícias, as lideranças indígenas afirmaram que só liberariam as rodovias ante a presença da imprensa. Por volta das 12h25, após negociarem com a PRF e cederem entrevistas a equipes jornalística nos locais de bloqueiol, os indígenas liberaram as duas rodovias.

Policiais negociaram desbloqueios: pistas só foram liberadas com a imprensa (Ascom-PRF)

Por:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...