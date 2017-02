Temer chega a hospital onde está Marisa sob gritos de ‘golpista’

O presidente chegou ao hospital Sírio-Libanês por volta das 22h30h

O presidente Michel Temer chegou por volta das 22h30 ao hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para prestar solidariedade à família da ex-primeira dama Marisa Letícia Lula da Silva, que teve morte cerebral confirmada nesta quinta-feira (2). No encontro com o ex-presidente Lula, Temer estava acompanhado de políticos do PMDB e do PSDB.

Segundo o UOL, Temer foram visitar Lula junto com os senadores Renan Calheiros (PMDB-AL), Eduardo Braga (PMDB-AM), Edson Lobão (PMDB-MA), Cássio Cunha Lima (PSDB-PB) e o senador e ex-presidente da República José Sarney (PMDB-MA).

Para a chegada do presidente ao hospital, foram colocadas grades de proteção em frente ao Sírio-Libanês. Militantes que estava no local receberam a comitiva de Temer aos gritos de “golpistas”, “vagabundos” e “ladrões”.

