Temer dá posse a Ronaldo Fonseca na Secretaria-Geral da Presidência

O presidente Michel Temer deu posse ao deputado licenciado Ronaldo Fonseca (sem partido-DF) como ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República em cerimônia no Palácio do Planalto nesta segunda-feira, 28. A nomeação de Fonseca já havia sido publicado no Diário Oficial da União (DOU) na última sexta.

O Podemos, que era o partido do agora ministro Ronaldo Fonseca, anunciou a desfiliação do deputado após ele aceitar o convite para assumir a pasta. A cadeira estava vaga desde a ida de Moreira Franco para Minas e Energia, no mês passado.

Como mostrou o Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, a nomeação de Fonseca beneficia a candidatura do ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles, pré-candidato do MDB ao Palácio do Planalto.

Ao escolher Fonseca, o presidente Temer faz um gesto aos evangélicos, um dos principais públicos-alvo de Meirelles na pré-campanha. O novo ministro é coordenador da bancada da Assembleia de Deus na Câmara, além de pastor e presidente da igreja em Taguatinga (DF), cidade-satélite de Brasília.

Com a nomeação, Temer também ajuda Meirelles ao enfraquecer a articulação da candidatura presidencial do senador Álvaro Dias (Podemos-PR). Fonseca era um dos principais articuladores da campanha do senador, mas acabou expulso do partido de Dias quando anunciou que se tornaria ministro. Com informações do Estadão Conteúdo.

POR ESTADAO CONTEUDO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...