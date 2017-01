Temer deve escolher ministro de outro tribunal para substituir Teori

O presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Ives Gandra Filho, desponta como favorito da escolha do presidente

O presidente Michel Temer tende a escolher, nesta terça-feira (24), um integrante de outro tribunal superior para ocupar o cargo de Teori Zavascki no plenário do Supremo Tribunal Federal (STF).

Com esta medida, o presidente procura defender que o Planalto não age para tirar benefícios políticos do STF, ou para interferir na operação Lava Jato.

De acordo com informações da coluna Painel, da Folha, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Ives Gandra Filho, desponta como favorito de Michel Temer para ocupar o cargo.

A possibilidade do presidente escolher os ministros Alexandre de Moraes (Justiça) e Grace Mendonça (AGU), citadas poucos dias após o acidente que matou Zavascki, foi alvo de críticas de magistrados e advogados.

Ainda de acordo com a reportagem, outros três ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Rogério Schietti, Luis Felipe Salomão e Isabel Gallotti, ganham força entre as possíveis indicações “técnicas” de Temer.

Fonte: Notícias ao minuto.

