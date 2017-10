Temer diz que manterá Bolsa Família enquanto for necessário

O presidente Michel Temer afirmou nesta quarta-feira que o programa Bolsa Família continuará enquanto for necessário mantê-lo, mas o governo espera que no futuro seja possível extingui-lo.

“O sonho é que daqui a alguns anos não precisemos mais ter um programa como o Bolsa Família. Vamos tê-lo e mantê-lo enquanto necessário for”, disse em cerimônia no Palácio do Planalto. “Mas temos que ter em mente o desejo de todos, o brasileiro é um povo empreendedor, ele está no Bolsa Família mas quer crescer.”

Atendendo a um pedido do presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos, Temer admitiu ainda que pode analisar a ideia de fazer um novo programa de refinanciamento de dívidas, específico para as micro e pequenas empresas.

“Você deu uma boa ideia aí que depois vamos conversar”, disse o presidente.

