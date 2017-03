‘Temer é um cara extremamente frágil, fraco e medroso’, diz Dilma

Em entrevista, ex-presidente comentou vida fora da presidência, relação com o ex-vice e bastidores da política no Planalto

A ex-presidente Dilma Rousseff comentou temas como os bastidores da vida política em Brasília, a relação com o ex-vice, Michel Temer, e a rotina fora da presidência da República em entrevista publicada nesta sexta-feira (17) no jornal ‘Valor Econômico’.

Sem medo de citar nomes, a presidente fez duras críticas a Temer e a Moreira Franco, ex-ministro da petista que voltou a ter o status na gestão do peemedebista.

“Saber demais não significa que você é capaz de impedir algumas coisas. Por exemplo, o gato angorá [Moreira Franco] tem uma bronca danada de mim porque eu não o deixei roubar, querida. É literal isso: eu não deixei o gato angorá roubar na Secretaria de Aviação Civil. Chamei o Temer e disse: ‘Ele não fica”, disse ela.

“Não acho que é relevante fazer fofoca, conversinha. Posso contar mil coisas do [Eliseu] Padilha e do Temer, então? Porque o Temer é isso que está aí, querida. Não adianta toda a mídia falar que ele é habilidoso. Temer é um cara frágil. Extremamente frágil. Fraco. Medroso. Completamente medroso. Padilha não é. A hora em que ele [Temer] começa assim [em pé, mostra as mãos em sentido contrário, com os dedos apertados em forma de gancho]. É um cara que não enfrenta nada!”.

Dilma, que atualmente mora em Porto Alegre, diz não sentir falta de ocupar cadeira no Planalto. “Posso até sentir, mas não agora. Sempre fui uma pessoa que se acostuma com a vida. Tinha uma vida lá, com um ritmo e uma função. Era obviamente interessante, sempre vai ser. Instigante, importante, né? Aqui tenho outra vida. Gosto muito de ler, de ver filme. Escuto ópera”, conta.

