Temer está decidindo se edita MP que permitirá uso de terras indígenas para agropecuária, diz deputado

De acordo com o parlamentar, a audiência pública para ouvir a opinião de lideranças indígenas sobre o tema foi aprovada na Comissão de Agricultura da Câmara e marcada para o dia 18 deste mês, em Brasília. A reunião será denominada “1º Encontro Nacional da Agricultura Indígena”. “O índio é quem tem que decidir. Aquele que quiser viver da caça e pesca, vai viver. Aquele que quiser produzir, vai produzir. O que não pode é um Brasil com mais de 300 mil bolsas família para indígenas que moram em terras produtivas”, destacou o deputado, que se diz “totalmente favorável” à ideia.

You May Also Like