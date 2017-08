Temer lamenta tragédias com barcos no Pará e na Bahia

Naufrágios haviam deixado, até o início da tarde desta quinta-feira (24), mais de 40 mortos

O presidente Michel Temer lamentou as mortes ocorridas durante acidentes com embarcações, no Pará e na Bahia, que deixaram mais de 40 mortos, até o momento. Ele se pronunciou por meio das suas redes sociais.

No Norte, o naufrágio ocorreu na noite da última terça-feira (22), na área denominada Ponte Grande do Xingu. Já no Nordeste, a tragédia foi registrada nesta quinta-feira (24), quando o barco fazia a travessia entre Mar Grande e Salvador, na Baía de Todos-os-Santos.

“Lamentamos profundamente a perda de dezenas de vidas nos acidentes com embarcações no Pará e na Bahia. Nossa solidariedade às famílias. Colocamos à disposição estrutura federal para ajudar nas buscas e no apoio aos sobreviventes. As causas dos acidentes precisam ser apuradas”, disse o presidente.

A Secretaria de Comunicação Social da Presidência também divulgou texto de pesar. Leia na íntegra:

Nota oficial

A Presidência da República lamenta profundamente a perda trágica de dezenas de vidas em acidentes com embarcações no Pará e na Bahia.

O presidente Michel Temer manifesta, neste momento de dor, sua solidariedade às famílias das vítimas e coloca a estrutura do governo federal para ajudar nas buscas e no apoio aos sobreviventes.

As providências para apurar as causas dos acidentes e punir os responsáveis estão sendo tomadas, em todas as três esferas de governo.

Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República

