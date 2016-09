Temer ligou para Faustão após ser criticado na TV

“Essa p**** desse governo nem começou, não sabe se comunicar e já faz a reforma sem consultar ninguém”, disse Faustão. (Foto: Reprodução)

O presidente Michel Temer ficou chateado com a duras críticas do apresentador Faustão durante seu programa do último domingo (25). No dia seguinte à emissão, ele ligou para o apresentador e explicou a reforma educacional proposta pela sua gestão. As informações são do Blog do Josias, do UOL.

“Essa porra desse governo nem começou, não sabe se comunicar e já faz a reforma sem consultar ninguém”, disse Faustão no programa. ”Então, o país que mais precisa de educação faz uma reforma com cinco gatos pingados que não entendem porra nenhuma, que não consultam ninguém e aí, de repente, tiram a educação física, que é fundamental na formação do cidadão!”, completou, indignado.

Por telefone, Temer disse ao apresentador que as mudanças vinham sendo debatidas há anos, e que a educação física permanece na currículo, embora não seja uma matéria obrigatória.

O presidente teria dito que os os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), divulgados recentemente, mostraram desempenho fraco estudantes brasileiros. Por isso, o governo quis acelerar as mudanças, editando medida provisória. Por fim, o presidente teria se comprometido a enviar mais explicações do Ministério da Eduacação ao apresentador.

A conversa teria acontecido na segunda-feira (26), um dia após a emissão. Durante o diálogo, Faustão teria relembrado a época em que era repórter, na década de 1980, e que Temer era secretário de Segurança de São Paulo.

