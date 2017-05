Temer não deve responder sobre áudio em depoimento à Polícia Federal

Advogado do presidente diz que estratégia é esperar fim da perícia

O advogado Antonio Mariz, contratado para defender o presidente Michel Temer, anunciou que seu cliente não deve responder questões sobre o áudio gravado pelo dono da JBS, Joesley Batista, até que a perícia da Polícia Federal seja concluída. O depoimento de Temer foi autorizado nesta terça-feira pelo relator da Lava-Jato no STF, ministro Edson Fachin, e será tomado por escrito, em data ainda não definida.

Mariz anunciou que vai pedir a Fachin a autorização para Temer não se pronunciar agora sobre o áudio, diante da falta da informação oficial sobre eventual adulteração na prova.

– Tanto não há certeza sobre a validade dos laudos, que o ministro Fachin determinou a perícia. O presidente não deve se pronunciar sobre os áudios antes de concluída a perícia – explicou Mariz.

Joesley gravou a conversa que teve com Temer em 7 de março, no Palácio do Jaburu, sem conhecimento do presidente. No áudio, o empresário fala com Temer sobre pagamento de propina ao ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha e a um procurador da República, e também pede para o presidente ajudá-lo a pressionar o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. O áudio está sendo periciado pela PF e, segundo a defesa de Temer, foi manipulado. A polícia pediu prazo de 30 dias para concluir o trabalho.

Depois que a PF formular as perguntas, o presidente terá 24 horas para respondê-las, por escrito. O interrogatório vai instruir o inquérito aberto no STF para investigar se o presidente cometeu os crimes de tentativa de obstrução das investigações, corrupção passiva e participação em organização criminosa. Fachin também deu prazo de dez dias para o encerramento das investigações. O ministro quer pressa na conclusão do caso porque uma das investigadas está presa.

