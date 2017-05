Temer pede exclusão do depoimento de Odebrecht e Santana

A defesa de Dilma deve entregar as alegações finais nesta segunda, assim como o PSDB, autor do processo.

Os advogados do presidente pedem ainda que as contas das campanhas de Temer e Dilma sejam analisadas de maneira separada.

Conforme antecipou a Folha de S.Paulo, João Santana disse em depoimento no TSE que Temer também se beneficiou do caixa dois repassado à campanha presidencial de 2014.

A defesa do presidente Michel Temer no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) pediu para excluir os depoimentos dos delatores da Odebrecht e do casal de marqueteiros João Santana e Mônica Moura da ação que pede a cassação da chapa presidencial de 2014.

You May Also Like