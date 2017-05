Temer reitera que não renuncia e desafia: ”Se quiserem, me derrubem”

Folha: Até que ponto vale a pena continuar sem força política para aprovar reformas e com a economia debilitada? Temer: [irritado] Isso é você que está dizendo. Eu vou revelar força política precisamente ao longo dessas próximas semanas com a votação de matérias importantes.

Temer: Chamou a atenção de todos a tranquilidade com que ele [Joesley] saiu do país.

Folha: Um assessor do senhor foi filmado correndo com uma mala de dinheiro… Temer: ..foi tudo montado

Temer: Você sabe que não? E ouço muita gente, e muita gente me diz as maiores bobagens que eu não levo em conta. Confesso que não levei essa bobagem em conta.

Temer: Tenho demonstrado com relativo sucesso que o que o empresário fez foi induzir a uma conversa. Ouça a íntegra do áudio

