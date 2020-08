Tempestade em Santa Catarina afeta 26 cidades e deixa 830 desabrigados

Estragos pelas ruas (Foto:Flávio Júnior / Defesa Civil)

Estima-se que 80% das empresas em Tangará foram afetadas pelo tornado

Os tornados e as tempestades que atingiram o Meio Oeste de Santa Catarina deixaram ao menos 830 pessoas desabrigadas, 197 desalojadas e 16 feridas, segundo informações do governo estadual. Os temporais com granizo e rajadas de vento começaram na sexta-feira (14) e atingiram a região até a madrugada deste domingo (16). Os estragos atingiram 26 municípios.

Em Vargem Bonita, 42 famílias tiveram de ser abrigadas em um ginásio de esportes. As micro explosões e a chuva intensa de granizo causou danos a 80% dos telhados residenciais na cidade. O laboratório de Clima da Defesa Civil de Santa Catarina identificou ainda dois tornados, um que passou pelos de Água Doce, Ibicaré e Tangará, e outro que atingiu Irineópolis.

Em Tangará, município com aproximadamente 9 mil habitantes, a prefeitura estima que 80% das empresas foram afetadas pelo tornado. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram caminhões tombados com a força do vento.

Agência Brasil

16.08.20 17h11

