Tempestades de areia na Índia deixam mais de 120 mortos

Muitas mortes foram provocadas pela queda de árvores ou de muros em consequência dos fortes ventos. Novas tempestades podem acontecer nas próximas 48 horas.

Violentas tempestades de areia atingiram o norte da Índia e deixaram pelo menos 125 mortos e vários feridos, principalmente pela queda de muros e árvores, ao mesmo tempo que as autoridades alertaram para o risco de mais devastação.

Os ventos de até 130 km/h provocaram 102 mortes nos estados de Uttar Pradesh e Rajasthan, os mais afetados, informaram os serviços de emergências.

As tempestades derrubaram as frágeis casas de barro e muitas pessoas morreram durante o sono.

Com uma violência rara, o vento arrancou as árvores pela raiz e derrubou os muros de várias casas, assim como os postes de energia elétrica.

A Índia registra todos os anos tempestades deste tipo, mas geralmente não provocam uma destruição desta magnitude.

As autoridades advertiram que o balanço pode aumentar, já que as equipes de emergência ainda procuram sobreviventes sob os escombros.

Ao mesmo tempo, os raios durante uma tempestade elétrica provocaram 14 mortes no estado de Andra Pradesh.

Shivam Lohia, proprietário de um hotel em Alwar, ao norte do estado turístico Rajasthan, teve que abandonar o carro na estrada e correr para salvar sua vida, depois que quase foi arrastado pelo vento.

“Nunca vi uma tempestade tão devastadora em 25 anos. Todos estavam com medo e procuravam abrigo quando as árvores e as casas saíram voando. Fou um pesadelo”, disse à AFP.

O distrito de Agra, onde fica o famoso Taj Mahal, foi a região mais afetada, com 43 mortos. O célebre mausoléu ficou intacto.

A meteorologia advertiu que novas tempestades podem acontecer nas próximas 48 horas.

As autoridades pediram que os moradores permaneçam alertas. Em particular, recomendaram que os habitantes não optem por dormir no lado de fora de suas casas, uma prática recorrente entre os mais pobres nesta estação de calor sufocante.

De acordo com cientistas, a situação foi provocada pela colisão de dos sistemas meteorológicos ocidental e oriental sobre as planícies do norte do país, que tem 1,25 bilhão de habitantes.

Na área de Bharatpur, norte de Rajasthan, quase mil postes de energia elétrica desabaram, o que provocou um grande corte de eletricidade. A normalização pode demorar vários dias.

Na quarta-feira à noite, a tempestade de areia prejudicou a visibilidade na capital Nova Délhi, mas os fortes ventos não provocaram vítimas na cidade.

“Triste pelas vidas perdidas em consequência das tempestades de areia em vários pontos da Índia. Condolências para as famílias em luto”, escreveu no Twitter o primeiro-ministro Narendra Modi.

No mês passado, uma tempestade provocou 15 mortes e rachou duas pequenas torres decorativas na entrada do Taj Mahal.

Por France Presse

