Templo da Boa Vontade recebe iluminação especial em apoio à campanha Outubro Rosa

O Templo da Boa Vontade (TBV), uma das Sete Maravilhas de Brasília/DF, adere novamente ao Outubro Rosa, campanha mundial de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer de colo de útero.

A iniciativa é internacional e propõe que, durante todo o referido mês, monumentos, prédios públicos, pontes e igrejas sejam iluminados com a coloração rosa, para remeter à cor do laço que simboliza a luta contra a doença. Além de receber a iluminação especial, a partir de 1º de outubro, o TBV promoverá, todos os dias, às 18 horas, uma corrente ecumênica de preces, em súplica pela saúde das pessoas que sofrem com a enfermidade, bem como palestras de esclarecimento e de prevenção da doença serão ministradas para todo o público feminino e as famílias interessadas.

O Templo da Boa Vontade, a Pirâmide das Almas Benditas, dos Espíritos Luminosos, completará, no próximo dia 21 de outubro, 30 anos de existência. Todos estão convidados a participar das festividades em comemoração do aniversário do monumento durante o mês de outubro e, em especial, nos dias 18 e 19, com uma série de eventos culturais, artísticos ecumênicos e a sessão solene, sob o comando do fundador do TBV, José de Paiva Netto.

Participe com a família e os amigos! A entrada é franca. O Templo da Boa Vontade fica na Quadra 915 Sul, em Brasília/DF. Para outras informações, acesse: www.amigosdotbv.org ou ligue para o tel.: (61) 3114-1070.

