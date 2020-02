“Tempo de Aprender” é o novo programa do MEC que irá priorizar a alfabetização

Entre as ações do programa estão cursos para professores

O Programa Tempo de Aprender, com foco na alfabetização no último ano da pré-escola e do 1º e 2º ano do ensino fundamental, foi lançado nessa terça-feira (18), pelo Ministério da Educação (MEC). O programa foi criado com base em um diagnóstico da educação básica.

O programa, que receberá o investimento geral de R$ 220 milhões, é a ação da Política Nacional de Alfabetização, que já lançou o “Conta pra mim”, voltado para o incentivo da leitura entre pais e filhos.

Assim, receberão maiores investimentos a formação pedagógica e gerencial de docentes e gestores; materiais e recursos para alunos e professores; e acompanhamento da evolução dos estudantes nas séries iniciais da educação básica. A entrada das instituições de ensino será de maneira voluntária, por meio do site alfabetizacao.mec.gov.br.

Sobre o programa

Está prevista a criação de um curso – online e presencial – em parceria com a Universidade Federal de Goiás (UFG) voltado para a formação dos professores, além de outro curso para auxiliar gestores educacionais, diretores e coordenadores pedagógicos. Também será lançado o Sistema Online de Recursos para Alfabetização (Sora), que dará suporte para os professores da rede pública de todo o país.

O Tempo de Aprender também pretende reformular o Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) para a educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental e as provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

