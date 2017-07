Tenente Coronel Cíntia Raquel Cardoso assume comando da PM em Monte Alegre

No dia 06 de julho de 2017, sob a presidência do Cel Héldson Tomaso – Comandante do Comando de Policiamento Regional I (CPR I), ocorreu no Município de Monte Alegre, a passagem de comando do 18° BPM – Batalhão Gurupatuba.

Na ocasião o TEN CEL Anderson Levy Mardock Correa transmitiu o cargo de Comandante do 18° BPM para a TEN CEL Cíntia Raquel Cardoso.

A cerimônia contou com a presença de diversas autoridades como o Promotor de Justiça do Município – Dr Luciano, representante da OAB, Delegado de Polícia Civil Dr. Almir, Vereador Leonardo Albarado e do Vice Prefeito de Monte Alegre Sr. Mateus Almeida.

O evento também teve a presença do Ten Cel Maués, Comandante do 3° BPM e do Cap Nascimento – Comandante da 27° CIPM de Almeirim.

O CEL Héldson Tomaso destacou a importância do evento para a sociedade e para as tradições Institucionais, além de agradecer os serviços prestados pelo Comandante substituído e frisou a responsabilidade da nova Comandante em conduzir a tropa de uma Unidade tão importante. Ressaltou ainda, o fato da TEN CEL Cíntia Raquel ser a primeira mulher a comandar um Batalhão na região Oeste do Pará.



Um desfile da tropa em continência a nova Comandante do Batalhão, encerrou a cerimônia.

