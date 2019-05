Tenente Coronel Tarcísio assume comando do 3º BPM em Santarém

O Comandante Geral da Polícia Militar do Pará, José Dilson Melo, nomeou o Tenente Coronel Tarcísio Morais da Costa, para o comando do 3º Batalhão de Polícia Militar (Batalhão Tapajós), em Santarém.

Tarcísio estava no comando do Batalhão do município de Monte Alegre.

Volta a Santarém, onde exerceu a função de subcomandante.

O Coronel Maués, que estava a frente do Batalhão Tapajós, deve assumir vaga em um dos Comandos Regionais do estado.

