TENSÃO-PM suspende temporariamente apoio às ações do ICMBio no Pará após denúncias de ameaças

(Foto:Reprodução) –A medida do Comando Geral da PM considerou o risco à integridade física de policiais e agentes de fiscalização, após confronto no distrito de Caracol no município de Trairão.

O Comando Geral da Polícia Militar decidiu suspender temporariamente o apoio às ações de fiscalização do Instituto Chico Mendes de Preservação e Conservação da Biodiversidade (ICMBio) em Trairão, no sudoeste do Pará, depois que o órgão denunciou situações de ameaças. A medida, segundo a PM, considerou o risco à integridade física de policiais militares e de agentes de fiscalização, já que, em 2016, foi registrada a morte de um policial durante ações do órgão.

Na segunda (22), o órgão informou que está preparando um dossiê para a Polícia Federal denunciando ameaças sofridas por agentes durante fiscalizações. Em um dos casos, ocorrido na última sexta-feira (19), as equipes do Icmbio verificaram um ponto de desmatamento na Floresta Nacional de Itaituba e identificou criminosos que estariam extraindo ilegalmente madeira e palmito.

Após isso, moradores de Bela Vista do Caracol, distrito de Trairão, queimaram uma ponte, obstruíram outra e também impediram o acesso à uma estrada por onde a equipe deveria passar para sair do local. Parte dos manifestantes, segundo denúncias, chegaram a atirar para cima para intimidar os agentes.

Em nota, a PM disse que a suspensão do apoio, enviada ao Comando de Policiamento Regional 10, com sede em Itaituba, sugere uma reunião na próxima semana com representantes do Icmbio e moradores da região, para amenizar o clima de tensão.

“A medida visa prevenir possíveis novos distúrbios registrados no Travessão 27 e áreas próximas à vila Caracol, onde estavam sendo realizadas as ações”, disse a nota.

A PM disse ainda que considerou o aumento da insatisfação de “colonos” por causa da ausência de representante do órgão em uma reunião na segunda (22), agendada previamente com a comunidade da vila Bela Vista Caraco e, ainda, o contexto das eleições do segundo turno.

