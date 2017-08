Tentaram matar o deputado Tiririca após voto contra Temer? Não é verdade! | É ou não é?

Notícia tem sido bastante compartilhada nas redes sociais. Assessoria do deputado federal desmente texto falso. Tiririca vota na Câmara dos Deputados (Foto: Reprodução/ TV Globo)

Circula no WhatsApp e no Facebook uma mensagem que diz que “tentaram matar” o deputado federal Tiririca (PR-SP) após ele ter votado a favor da investigação de denúncia do Ministério Público Federal contra o presidente Michel Temer. Não é verdade!

No último dia 2, Tiririca votou “não” ao relatório da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) que recomendava a rejeição da denúncia contra Temer por crime de corrupção passiva.

A assessoria de imprensa do deputado diz que a informação de que ele foi alvo de tentativa de homicídio é falsa.

Ao votar na Câmara dos Deputados, Tiririca disse apenas a seguinte frase: “Sr. Presidente, eu vim do povo e estou com o povo contra a corrupção. O meu voto é ‘não'”.

O texto falso, no entanto, atribui ao deputado outras declarações, também não reconhecidas pela assessoria do parlamentar. Elas não foram proferidas no plenário.

Veja o que diz a mensagem falsa:

TENTARAM MATAR O DEPUTADO TIRIRICA HOJE❗

ATENÇÃO❗ A MÍDIA NÃO QUER MOSTRAR ISSO, ENTÃO POR FAVOR COMPARTILHE ISSO COM SEUS AMIGOS❗

Na eleição vergonhosa que votou pela absolvição do presidente Michel Temer a voz de Tiririca nadou contra a corrente e chamou a atenção dos deputados que trocaram suas convicções políticas em troca de R$ 16 bilhões em verbas.

Chamado para dar seu voto o deputado Francisco Everardo, mais conhecido como Tiririca surpreendeu a Câmara dos Deputados com estas palavras fortes:

“Estou com o povo. Eu sou do povo. Deus é contra injustiça. Eu não posso fechar os meus olhos pra tudo isso. Meu partido pediu pra votar a favor do Temer, mas eu não vou fazer isso. Posso até perder meu mandato. Posso até voltar pro circo. Mas não faço o povo de palhaço. Eu voto contra o Temer. Eu voto a favor do Brasil. Se ele não é culpado que prove sua inocência. Só acho estranho quem se diz inocente gastar bilhões do dinheiro público pra pedir voto aos deputados. Eu devo ser muito burro mesmo. Não entendo a lógica destes políticos. Nem quero entender”.

Não vamos fechar nossos olhos. Ajude nos a divulgar nos grupos e amigos até que esta notícia ganhe repercução.”

O texto, que contém vários problemas de pontuação, ainda termina com um erro de grafia na palavra “repercussão”.

Repercussão de texto falso no Facebook sobre tentativa de homicídio contra Tiririca (Foto: Reprodução/ Facebook )

Não é a primeira vez que o deputado é alvo das chamadas fake news na web. Uma mensagem falsa dizendo que ele escreveu uma carta de repúdio a polítcos na lista da Odebrecht ganhou enorme visibilidade, assim como uma entrevista jamais dada em que foi atribuída a ele a frase “o Brasil está assim porque esqueceu de Deus”.

Por Roney Domingos, G1

