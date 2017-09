Tentativa de assalto a ônibus deixa três mortos e três feridos em Belém

Ação criminosa foi na noite de domingo, 17, na av. Pedro Álvares Cabral. Dois assaltantes e um passageiro morreram.

Uma tentativa de assalto a um ônibus deixou três pessoas mortas e três feridas na noite de domingo (17), na avenida Pedro Álvares Cabral, em Belém. De acordo com a Polícia Civil, dois assaltantes e um passageiro foram baleados e morreram. A Divisão de Homicídios investiga o caso.

Por volta de 23h, após três suspeitos anunciarem o assalto, um passageiro do ônibus que estava armado reagiu a ação criminosa e começou a trocar tiros com os bandidos.

Na troca de tiros, dois assaltantes e um passageiro foram baleados e morreram. O passageiro que morreu foi identificado pela polícia como Márcio Augusto da Silva. Também foram feridos o cobrador e outros dois passageiros. O terceiro suspeito e o passageiro armado fugiram.

O motorista levou o ônibus para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na avenida Doutor Freitas, no bairro da Sacramenta, para prestar socorro às vítimas.

Peritos criminais do Centro de Perícias Renato Chaves encontraram uma mochila com um estojo de munição calibre ponto 40. Com um dos assaltantes mortos foi encontrada uma faca que seria usada no assalto.

