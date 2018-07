“Tentava fazer um ‘gato’-Homem é eletrocutado e corpo fica pendurado no poste

Homem é eletrocutado e corpo fica pendurado no poste em São Miguel do Guamá

Vítima tentava fazer um ‘gato’ quando foi atingida pela forte descarga elétrica.

(Foto: Reprodução/Whatsapp)

Um homem foi eletrocutado enquanto fazia uma instalação elétrica clandestina em São Miguel do Guamá, no nordeste paraense, na noite desta terça-feira (03). Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem usou uma escada de madeira para alcançar a rede elétrica e realizar o “gato”, mas acabou sendo atingido pela forte descarga de energia.

Segundo o sargento Vinicius, do 28º Grupamento Bombeiro Militar, o caso foi por volta de 20h, na rua Nossa Senhora Aparecida, bairro Moacir Neto. Miquéias Tomé do Nascimento, de 26 anos, teve morte imediata e seu corpo ficou preso no poste, resultando em uma cena traumatizante para seus vizinhos e familiares.



Os bombeiros foram imediatamente acionados e a guarnição liderada pelo sargento Gerson, com o auxílio do Cabo Ribeiro e os soldados Gahmã e Maricleia foram chamadas para fazerem o resgate e a retirada do corpo da vítima. Após trazer o corpo de Miquéias para o chão, ele foi removido para perícia.

A guarnição comanda pelo sargento Éder e os socorristas soldados Renan Oliveira e Carla prestaram socorro aos familiares da vítima, que estavam emocionalmente abalados diante do fato. A mãe de Miquéias passou mal e foi encaminhada ao Hospital Municipal de São Miguel do Guamá.

Por: Portal ORM com Redação Jornal Folha do Progresso (Titulo)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...