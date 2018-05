‘Tentei abortar o Cristiano Ronaldo’, revela mãe do craque português

Dolores está lançando um livro chamado “Mãe Coragem”, em que um dos capítulo se chama “O filho que Deus obrigou a ter”. (Fonte: A Bola) Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A mãe de CR7 afirmou que tudo mudou depois que o filho nasceu e que dar a luz foi uma alegria. “Era mais um filho e veio perfeito. Eu fiquei com aquela coisa na cabeça, como eu tinha bebido muito chá, pensei que poderia vir com algum problema”.

“Com as dificuldades que estava passando na minha vida eu pensei: ‘o que eu vou fazer com mais uma criança””, disse. “Muita gente dizia antigamente que beber uma cerveja preta fazia abortar. Fiz muita coisa, bebi muitos chás, mas não consegui”, completou.

