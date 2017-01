Teori está na lista dos passageiros de avião que caiu em Paraty

Ao menos três pessoas morreram no acidente; avião decolou de São Paulo

RIO — O presidente Michel Temer foi informado de que o ministro do Supremo Tribunal Federal Teori Zavascki está na lista dos passageiros do avião que caiu nesta quinta-feira no mar próximo a Paraty, próximo a Ilha Rasa, na Costa Verde do Rio de Janeiro.

Assessores do Supremo Tribunal Federal (STF) confirmaram que Zavascki está na lista de passageiros. O avião saiu de São Paulo. Não há informação sobre o número de passageiros, ou se houve sobreviventes. A família do ministro já foi informada, além do presidente Michel Temer e da presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, que busca informações sobre os passageiros.

Local da queda

A aeronave deveria ter pousado em Paraty às 13h30

ILHA RASA

Rio de Janeiro

Paraty

Campo de MArte

Decolou de São Paulo às 13h01



FILHO DE TEORI CONFIRMA QUE PAI ESTAVA NO AVIÃO

Em uma publicação no Facebook, o filho do ministro Teori Zavascki, Francisco, confirmou que Teori estava no avião que caiu em Paraty. Francisco Prehn Zavascki pediu para que amigos rezassem por um milagre.

“Amigos, infelizmente, o pai estava no avião que caiu! Por favor, rezem por um milagre!”, disse.

