Terceiro envolvido em triplo homicídio na Cabanagem é morto em ação da Polícia Militar

A Polícia Civil do Pará informou nesta quinta-feira (09) que um dos autores dos disparos que mataram três pessoas no bairro da Cabanagem, no ultimo domingo (05), morreu durante intervenção policial na madrugada desta quinta-feira (09), em Icoaraci, distrito de Belém. Everton Vinícius Lopes, conhecido como Carrapeta, de 19 anos, reagiu a tiros após ser abordado por policiais militares do 10° Batalhão de Polícia Militar. Carlos Augusto Leal Portal, de 36 anos, comparsa de Everton, também morreu na ação da Polícia.

Segundo a Polícia Militar, eles receberam uma denúncia, por volta de 5h, que assaltantes em um carro preto vinham fazendo roubos na região. Os bandidos que estavam cometendo os crimes seriam “Carrapeta” e outro homem, identificado como Carlos Augusto Leal Portal. Quando eles encontraram um carro, modelo Chevrolet Onix, com a mesma descrição da denúncia, abordaram o veículo, mas os ocupantes fugiram e começou uma perseguição.

Em certo momento, os assaltantes teriam disparado contra os PMs, que revidaram. Os policiais contam que levaram os feridos até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Icoaraci, onde foi constatado o óbito deles minutos depois. Com eles foram encontradas uma arma de fogo, do tipo pistola, e outra de fabricação caseira.

Foi a Polícia Civil quem divulgou a informação que Everton estava envolvido no caso do triplo homicídios na Cabanagem, em que foram assassinados o sargento PM, Rui Vilhena Gonçalves, de 51 anos, o sogro do militar, José Rubens, e um amigo deles, José Ribamar.

Na terça-feira (07), Jorge Luiz Miranda Pereira foi preso na casa dele em Goiânia (GO), acusado de ser o mandante do crime. Lucas da Silva Lima, de 25 anos de idade, foi preso no bairro Caiçara, área urbana de Castanhal, no nordeste paraense, na noite desta quarta-feira (08), apontado como intermediário do triplo homicídio. A Polícia Civil continua realizando diligências para localizar e prender o último envolvido nas mortes da Cabanagem.

