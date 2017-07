Terceiro fim de semana de julho com tempo quente e sem chuva

Saiba a previsão para o clima dos principais destinos dos veranistas no Estado

A previsão do tempo para o próximo final de semana de férias escolares – a partir de sexta-feira (14) até domingo (16) – na Região Metropolitana de Belém (RMB) e nos principais balneários paraenses. O boletim divulgado nesta quinta-feira (13), pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), aponta áreas de instabilidade em trechos da Calha Norte, na região oeste, e em uma pequena faixa do Arquipélago do Marajó, ocasionando chuvas com trovoadas isoladas à tarde, e fraca à noite.

No restante do Pará, em função da massa de ar seco presente neste período do ano, há predomínio de céu com poucas nuvens, sem chuva e tempo quente. A previsão está baseada em padrões de ventos em altitude, aliados à alta concentração de umidade e forte calor. As análises das condições atmosféricas são realizadas pelo Cimam (Centro Integrado de Monitoramento Ambiental) e Diretoria de Meteorologia e Hidrologia da Semas.

Na RMB, informa o boletim, a sexta-feira terá sol pela manhã e poucas nuvens. Para a tarde está previsto céu parcialmente nublado, com algumas nuvens aparecendo à noite. As temperaturas estarão com máxima de 33ºC e mínima de 22ºC.

No sábado (15) haverá sol pela manhã e poucas nuvens. À tarde, o tempo oscilará de parcialmente nublado a nublado, com chuva rápida. Para a noite não há previsão de chuva. As temperaturas ficarão entre 23ºC e 34ºC.

Céu com sol e algumas nuvens é a previsão para a manhã de domingo (16). A tarde será de sol entre nuvens, sem chuva à noite. A temperatura vai variar de 23ºC a 34ºC.

Balneários – As temperaturas no fim de semana vão variar de 32º a 22º na Ilha de Mosqueiro (Distrito de Belém). Na sexta-feira, a manhã será de sol entre poucas nuvens. À tarde haverá pancadas de chuva – de fraca a moderada -, noite sem chuva e maré alta às 13h26. No sábado, a manhã terá céu parcialmente nublado, chuva fraca à tarde e tempo firme à noite. A maré cheia ocorrerá às 14h26. Domingo será dia de sol na ilha. Nuvens esparsas aparecerão pela manhã, a tarde será parcialmente nublada e haverá poucas nuvens à noite. A preamar nas praias de rio acontecerá às 15h36.

Salinópolis – Nas praias de Salinópolis, na costa atlântica paraense, as marés cheias serão entre 10h34 e 12h17 nos três dias do final de semana, e as temperaturas oscilarão de 32º a 22ºC. Na sexta-feira, a manhã será de sol, céu nublado com chuva rápida à tarde e chuva fraca à noite. No sábado haverá algumas nuvens pela manhã. O tempo ficará nublado, com pancadas de chuvas no fim da tarde, e céu parcialmente nublado à noite. No domingo haverá sol pela manhã, nebulosidade variando de nublado a parcialmente nublado à tarde, mantendo-se até a noite.

Marudá – No balneário oceânico de Marudá, no município de Marapanim, nordeste paraense, na sexta-feira haverá sol pela manhã e tempo nublado à tarde, com pancadas de chuva e trovoada. A noite será parcialmente nublada. Na manhã de sábado o sol vai brilhar, à tarde o tempo ficará nublado com chuva rápida, e à noite parcialmente nublado, com chuvisco. O domingo terá sol pela manhã, tendência de chuva rápida e localizada à tarde e céu parcialmente nublado à noite. As temperaturas, nos três dias, ficarão entre 32º e 23º.

Ajuruteua – A praia atlântica no município de Bragança, também na região nordeste, na sexta-feira terá sol pela manhã, céu nublado à tarde, com pancadas de chuva e trovoada, e à noite ficará parcialmente nublada. O sábado terá manhã com céu parcialmente nublado, tarde nublada com chuva fraca e noite parcialmente nublada, com chuviscos. No domingo, o tempo ficará parcialmente nublado pela manhã, com sol à tarde e noite com nebulosidade. As temperaturas ficarão ente 31º e 21º no fim de semana.

Alter do Chão – A praia de fama internacional localizada no Rio Tapajós, distrito do município de Santarém, no oeste paraense, terá temperaturas variando de 31º a 22º por todo o fim de semana. Na sexta-feira haverá manhã com sol e tarde parcialmente nublada. À noite, tempo firme. O sábado terá céu de parcialmente nublado a nublado pela manhã, com pancadas de chuva fracas à tarde. A noite terá céu parcialmente nublado. No domingo, o tempo ficará nublado com tendência de chuva fraca e chuviscos pela manhã e à tarde, e céu nublado à noite. As temperaturas oscilarão de 31º a 21º.

Praia do Tucunaré – A praia no Rio Tocantins, no município de Marabá, sudeste paraense, na sexta-feira terá céu claro pela manhã. À tarde o sol ficará entre nuvens esparsas, e à noite o tempo será firme. O sábado terá sol entre nuvens pela manhã e à tarde, e noite sem chuva. O domingo será de sol e céu claro por todo o dia. Os termômetros vão registrar variação entre 35º e 19º durante todo o fim de semana.

