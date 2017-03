Terminais portuários em Santarém são leiloados

Na manhã desta quinta-feira (22) foi realizado o leilão de dois terminais no porto de Santarém (PA) para movimentação de granéis líquidos, como gasolina, diesel, querosene e etanol.

Segundo a Secretaria dos Portos, os investimentos previstos para os dois terminais de combustíveis do #Porto de Santarém (PA) são de 29,8 milhões. A proposta vencedora das licitações parea os terminais STM 04 (com o valor de R$18,2 milhões) e STM 05 (com o preço de R$50.005.212,14) foi a do Consórcio Porto Santarém.

Atividade estratégica

A logística portuária para armazenagem de combustíveis é considerada estratégica na região Norte, especialmente devido às importações de derivados de petróleo enquanto o Brasil não aumenta o parque de refino na região, segundo o jornal Valor.

Ainda de acordo com o jornal, a “lacuna entre a crescente demanda de combustíveis no Norte e a pouca oferta de tancagem amplia o valor estratégico do negócio, o que pode atrair empresas eminentemente operadoras”.

Além da licitação dos terminais, há ainda outros 34 projetos de infraestrutura divulgada pelo Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) do Governo Federal, que considera “as licitações dos dois terminais cruciais para a manutenção da distribuição de combustíveis na região, que teve aumento de 24% no consumo de combustíveis entre 2011 e 2014”.

