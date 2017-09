Terra Legal vai entregar Títulos de Propriedade Rural em Rurópolis

Os servidores do INCRA de Santarém Rivail Araújo e Aguinaldo Dantas (Foto) responsáveis pelo programa- Terra Legal já se encontra em Rurópolis para entrega dos títulos.

Serão entregues 126 títulos aos proprietários a entrega será nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores, e começará às 08h00min e irá até às 14h00min. Os Engenheiro Agrônomo Aguinaldo Dantas e o Técnico Agrícola Rivail Araújo, representantes do Terra Legal, e responsáveis pela entrega dos documentos, avisa que a lista contendo o nome dos agricultores que serão beneficiados, pode ser encontrada na Unidade do INCRA, Prefeitura Municipal, Escritório da CEPLAC, Escritório da EMATER, e escritório H. MARINHO.

AVISO IMPORTANTE: Se o titular do lote, for casado, e/ou está em união estável, é OBRIGADO A PRESENÇA DE SEU COMPANHEIRO OU COMPANHEIRA, para que ambos possam assinar a documentação. Pedimos aos agricultores que estão esperando pelo recebimento de seus títulos da terra, que procure o quanto antes os locais acima informados, para ver se seu nome está na relação e no sábado comparecer na Câmara Municipal, para que possa receber o seu documento.

Da Redação Jornal Folha do progresso com informações H. Marinho do Blog Sem Polêmica.



