Terroristas do EI executam vítimas em abatedouro

Militantes do grupo terrorista Estado Islâmico mataram pelo menos 12 civis degolados, no último domingo (11), a cidade de Deir ez-Zor, na Síria, após pendura-los de cabeça para baixo por ganchos metálicos. As informações são do jornal “Daily Mail”.

O novo massacre divulgado pelos membros do Estado Islâmico em vídeo chamado “O fazer da ilusão” foi cometido durante a celebração do Eid, data sagrada para a população muçulmana que marca o fim do jejum do Ramadã.

No vídeo, uma das vítimas é identificada como espião para as autoridades americanas. As suspeitas são de que a gravação tenha sido feita para debochar dos serviços de inteligência estrangeiros que atuam na Síria.

ABATEDOURO

A escolha do abatedouro como local para execução das vítimas faz referência à comemoração do Eid, data em que a população muçulmana costuma abater animais de grande porte para distribuir a carne, principalmente entre os mais pobres.

Abu Mohammed, fundador da organização de direitos humanos “Raqqa is Being Slaughtered Silently” (Raqqa – cidade síria – está sendo abatida silenciosamente, em tradução livre), afirmou ao “Daily Mail” que essa gravação é “o pior vídeo” que já viu e lamentou que os direitos humanos estejam sendo “abatidos como ovelhas”.

