Testemunha do caso da jovem encontrada morta no Santarenzinho é baleada

A jovem que sofreu tentativa de homicídio, foi a que acionou a polícia, ao encontrar o corpo de sua amiga no interior de uma residência, na segunda-feira, no bairro do Santarenzinho.

De acordo com informações, um grupo de criminosos a pegaram na frente da residência de uma amiga, e a levaram para o ramal do Jatobá, onde realizaram os disparos.

(Foto:Reprodução) – A principal testemunha do homicídio de Wendria Leiliane, foi alvejada com pelo menos 5 disparos de arma de fogo, na noite de segunda-feira (10).

