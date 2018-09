Testes em cocaína apreendida em Barcarena revelam que esse é o tipo preferido pelo tráfico internacional

(Foto:PF) – A preferência se justifica pelo alto valor de mercado. O valor da cocaína apreendida pode chegar a R$ 150 milhões no mercado europeu, informou a Polícia Federal.

Polícia Federal conclui análise em amostragem de um tonelada e meia de cocaína apreendida

A Polícia Federal concluiu a análise feita nas amostras da cocaína apreendida semana passada em Barcarena, nordeste do estado. O carregamento de uma tonelada e meia foi o maior já apreendido no estado Pará segundo informações da PF. Os testes nas amostras indicaram que se trata de um tipo da droga ainda sem diluentes. A versão é a mais nobre e também a preferida pelo tráfico internacional por causa do alto valor de mercado.

O valor da cocaína apreendida pode chegar a R$ 150 milhões no mercado europeu, informou a Polícia Federal.

A droga foi apreendida em uma casa onde estava armazenada. A polícia monitorou o local por um mês. Duas pessoas foram presas em flagrante – um paraense e outro do Suriname, que já tinha sido preso por tráfico de drogas no Ceará, em 2000.

Por G1 PA, Belém

