Teto de loja de eletrodomésticos desaba no TO

Segundo os bombeiros, estrutura estava passando por reparos quando houve o incidente.

Parte do teto da loja Liliani, que fica no centro de Araguaína, no Tocantins, desabou na tarde desta quinta-feira (24). Segundo os bombeiros, funcionários da loja faziam reparos no telhado quando houve o acidente. Poucas pessoas estavam no estabelecimento.

O Corpo de Bombeiros informou à TV Anhanguera que o forro e telhado caíram sobre móveis e eletrodomésticos, o que fez com que as pessoas que circulavam pela loja não tivessem ferimentos mais graves.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para atender os feridos. Um deles, uma grávida, estava na loja no momento do acidente e passo mal.

Procurada pela emissora, os responsáveis pela loja ainda não se pronunciara Nenhum responsável da loja

A matriz da empresa foi procurada, mas não havia nenhum responsável para comentar o acidente no momento.

