Texto e fundo colorido: Status do WhatsApp agora permite postar sem foto

O TecMundo já havia noticiado no início do mês que o Status do WhatsApp estava recebendo uma novidade interessante: posts compostos apenas por fundos coloridos e texto. Hoje, contudo, o mensageiro anunciou de forma oficial que a novidade já está disponível para todos os seus usuários. Se você ainda não recebeu, basta atualizar para a versão mais recente.

“A nova função facilita compartilhar atualizações criativas baseadas em texto no seu Status […] e permite que você envie atualizações para seus contatos de uma forma divertida e personalizada”, lê-se no comunicado oficial.

O mesmo texto ainda afirma que essa função copiada do Snapchat já tem mais de 250 milhões de usuários únicos por mês no Android e no iOS, o que é muito mais do se imaginava, considerando que boa parte dos fãs do mensageiro ficou irritada com a implementação do recurso no app.

Anteriormente, o Facebook já tinha inserido uma função similar no Messenger, no Instagram e também no próprio app da rede social. Como o WhatsApp é um dos produtos mais populares da empresa, ele acabou entrando na mesma roda.

Voltando aos posts coloridos dos Status do WhatsApp, é interessante notar que os usuários poderão personalizar a cor de fundo, mudar a fonte e aplicar emojis. Também é possível inserir links para que seus contatos acessem determinadas páginas com mais facilidade e escolher quem vê e quem não vê essas publicações.

E aí? Você usa ou já usou o Status do WhatsApp? Como tem sido a sua experiência.

