Thalles marca no segundo tempo, Vasco vence Portuguesa e avança à semifinal

ESPN ESPN.com.- Jogadores do Vasco comememoram gol na vitória sobre a Portuguesa © Reginaldo Pimenta/Raw Image/Gazeta Press Jogadores do Vasco comememoram gol na vitória sobre a Portuguesa

O Vasco está na semifinal da Taça Guanabara. Neste sábado, o time cruzmaltino superou a Portuguesa-RJ por 1 a 0 no estádio São Januário, pela quinta rodada da fase de grupos do primeiro turno do Campeonato Carioca.

O autor do único gol da partida foi o centroavante Thalles, aos 18 minutos do segundo tempo.

O resultado deixou o time comandado por Cristóvão Borges na segunda posição do grupo C, com nove pontos. Único adversário ainda com chances de ultrapassar a equipe, o Volta Redonda foi derrotado pelo Fluminense, líder da chave com 100% de aproveitamento, por 3 a 0.

O Vasco volta a campo no próximo sábado, quando enfrentará o líder do grupo B na semifinal – Flamengo e Madureira decidirão o posto neste domingo, às 17h.

O Vasco dominou totalmente a primeira etapa. O time não só impediu que a Portuguesa-RJ chutasse uma única vez como acertou a trave e obrigou o goleiro Luciano a fazer boas defesas. Os comandados de Cristóvão Borges terminaram os 45 minutos iniciais com 11 escanteios a favor e 37 cruzamentos, segundo números da Footstats.

A pressão imensa, mas sem o gol, lembrou o jogo do meio da última semana, quando a equipe martelou insistentemente o Volta Redonda, mas não conseguiu balançar as redes.

Ficou na impressão.

Para a segunda etapa, Cristóvão soltou ainda mais o time, ao promover as entradas de Wagner e Escudero nos lugares de Bruno Gallo e Guilherme. Inicialmente, o clube passou a sofrer mais, com a Portuguesa finalizando mais.

Mas aos 18 minutos os mandantes abriram o placar. Escudero recebeu na esquerda e cruzou para Thalles cabecear e marcar. Foi o terceiro gol em três jogos do centroavante no estadual deste ano.

Durante a primeira etapa, uma confusão foi registrada na arquibancada. Um torcedor do Flamengo foi ao jogo e fez uma postagem nas redes sociais afirmando que tiraria uma bandagem que escondia sua tatuagem do clube rubro-negro se conseguisse 100 curtidas em um post – o print da postagem foi publicado pelo próprio Vasco no Twitter.

O torcedor foi retirado da arquibancada de São Januário pela polícia e ficou detido no Jecrim.

