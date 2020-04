Thelma Assis é a grande vencedora do BBB 20

Thelma Assis foi a grande vencedora do BBB 20 (Foto:Reprodução globoplay)

A médica chegou na final com as amigas Rafaela Kalimann e Manu Gavassi

Thelma Assis, de 35 anos, médica, negra, filha adotada… a ‘Thelminha’, como foi carinhosamente chamada o programa inteiro, é a campeã da 20ª edição do Big Brother Brasil. Ela venceu a influenciadora Rafaela Kalimann (2ª colocada) e a cantora Manu Gavassi (3ª). Thelma levou 44,1% dos votos, Rafa teve 34,81% e Manu 21,09%.

No discurso do jornalista Tiago Leifert, apresentador do programa, não faltaram elogios as duas finalistas. “Não tinha como essa edição ser diferente. A grande vencedora é você…Thelma”, declarou na frente das três finalistas no jardim da casa do BBB.

“Thelma operou os adversários sem anestesia. Que mulher corajosa, Thelma. Muito obrigado por essa temporada maravilhosa”, falou Tiago.

Segundo lugar – “Rafaella, claro que houve solidão no começo. Você vibra em uma frequência diferente. E quando você sente essa vibração estranha, você se fecha. Quando você entendeu o que estava acontecendo, você se abriu de novo. Você realmente capta tudo. Mas isso traz o que você tem de melhor. Você foi a porta-voz das mulheres. Você é a capitã, a influenciadora, a camisa 10 das mulheres. A gente precisava de você”, declara Leifert.

Terceiro lugar – Manu Gavassi foi a terceira colocada do BBB 20. “Manu quem precisa de asinha quando se tem de tudo. Entre ser uma fada e ser a Manuela, prefira sempre ser a Manuela”, disse o apresentador Tiago Leifert.

No último programa da temporada as participantes puderam ver de dentro da casa todo o programa com uma edição especial de retrospectiva com as tretas, os momentos marcantes, as amizades, as reflexões e as emoções sentidas por todos os jogadores. O apresentador Tiago Leifert anunciou que as inscrições para a próxima edição já estão abertas e podem ser feitas no site gshow.com.

