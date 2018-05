Thiago Fragoso aposta em final feliz de Patrick com Clara, em ‘O Outro Lado do Paraíso’

Ator comemora o sucesso do personagem: ‘Levo para a minha vida todo esse carinho e amor’

Quem é que não queria um Patrick em sua vida? O personagem de Thiago Fragoso, em O Outro Lado do Paraíso, cativou uma torcida apaixonada e fiel que além de movimentar a internet, com frases como esta, torceu muuuito para que o competente advogado ganhasse a causa do coração de Clara (Bianca Bin). ♥ Será que no último capítulo da trama de Walcyr Carrasco, nesta sexta-feira, 11/5, finalmente teremos a setença a favor de #Clarick?

Em entrevista ao Gshow, o ator não esconde suas aspirações:

“Eu desejo ao Patrick que seja muito feliz com a Clara, que ele tenha sucesso com esse amor maior que tudo o que ele tinha conhecido até então.”

Grato pelo retorno positivo, Thiago fala sobre como este personagem lhe marcou.

“O Patrick pegou um lugar especial no coração de muita gente e eu acompanhei pelas mídias sociais. Todo mundo comentando, surgiram muitos fã-clubes, então, foi realmente uma comoção. Uma coisa muito especial.”

Com uma trajetória de destaque na novela, o ator retribui a todo afeto que recebeu ao longo desta jornada.

“Eu levo para a minha vida todo esse carinho, esse amor que as pessoas tiveram, que investiram para assistir ao Patrick. Tenho um prazer enorme de trabalhar com o Walcyr [Carrasco, autor] e o Maurinho [Mendonça, diretor artístico], essa parceria que tenho certeza que se repetirá. Conto com todo mundo para assistir ao próximo personagem e às próximas peripécias.”

Por: GSHOW (Foto: Raquel Cunha/Globo)

