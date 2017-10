Tigres-brancos atacam e matam cuidador em parque nacional da Índia

Um cuidador de animais foi atacado e morto por dois raros jovens tigres-brancos no parque nacional no sul da Índia, informaram as autoridades locais.

O cuidador, de 40 anos, foi atacado e morto quando tentava levar os tigres para suas jaulas na noite deste sábado no Bannerghatta Biological Park.

Um funcionário do parque disse que os tigres avançaram sobre o cuidador porque um dos quatro portões da jaula não estava devidamente fechado.

O cuidador tinha começado a trabalhar no parque nacional há pouco mais de uma semana.

Irritada, sua família fez um protesto do lado de fora do parque neste domingo. Os familiares da vítima acusa a administração do local de negligência e pedem que uma indenização financeira pela morte do cuidador.

Outro cuidador do parque localizado perto de Bangalore relatou ter sido ferido por leões há dois anos.

Os tigres-brancos são uma espécie em extinção encontrada no sul e leste da Ásia. Sua cor deriva de um gene recessivo.

Fonte: Revista Pará.

