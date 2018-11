TIM abre inscrições para programa de estágio, com vagas no Pará

São mais de 170 vagas para início em fevereiro de 2019, em diversas áreas espalhadas pelo Brasil (Foto:Divulgação)

A TIM abre inscrições para o Programa de Estágio, com vagas no Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Pernambuco, Paraná, Pará e Minas Gerais. Líder em cobertura 4G no Brasil e pioneira na implantação do 4.5G, a operadora foi eleita como uma das melhores empresas do Brasil para trabalhar, segundo a Great Place to Work.

Com um plano de carreira estruturado, oportunidade de desenvolvimento e crescimento, o programa tem como objetivo oferecer um ambiente de trabalho agregador e inovador. São contratos de 6 meses, podendo ser renovados por até 2 anos, de acordo com a previsão de formatura. “Com nosso programa de estágio, os jovens além de iniciarem a carreira em um mercado extremamente útil à sociedade como Telecom, podem contar com uma empresa dinâmica, com muitas oportunidades de aprender e crescer. Mais de um terço dos nossos estagiários são aproveitados em contratações futuras, então eles realmente têm chances de seguir uma carreira na TIM”, conta Régia Barbosa, diretora de Gestão de RH da TIM Brasil.

Podem se candidatar ao programa estudantes de Administração; Análise de Sistemas; Ciências Contábeis; Ciência da Computação; Ciências Econômicas; Comunicação Social; Direito; Engenharia Civil; Engenharia da Computação; Engenharia de Produção; Engenharia de Software; Engenharia de Sistemas; Engenharia de Telecomunicações; Engenharia Elétrica; Engenharia Eletrônica; Estatística; Jornalismo; Informática; Marketing; Matemática; Pedagogia; Psicologia; Relações Internacionais e Sistemas de Informação. É necessário ter disponibilidade para começar o estágio em fevereiro de 2019 e ter a conclusão da graduação prevista entre julho e dezembro de 2020. Além disso, são requisitos necessários, ter conhecimento intermediário no pacote Office e inglês avançado.

Entre os benefícios oferecidos estão: Bolsa Auxílio compatível com o mercado, Vale Transporte, Vale Refeição, Vale Alimentação, Seguro de Vida, Assistência Odontológica, Assistência Médica, Celular com plano de dados + voz, Gympass; e Programa de orientação e apoio.

As inscrições, testes online e entrevistas acontecem neste mês de novembro e, entre dezembro e janeiro de 2019 começam as dinâmicas em grupo e entrevistas finais. Para se candidatar ou para mais informações sobre as vagas disponíveis, basta acessar a página oficial do programa no site da 99 Jobs, neste link.

Por:Três Comunicação

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...