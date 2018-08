TIM abre vagas de trabalho para Marabá

A TIM está com vagas de emprego abertas para o público em geral, incluindo pessoas com deficiência. As oportunidades são para os cargos de executivo de contas em Marabá, no Pará. Os interessados devem fazer inscrição pela internet, no site www.vagas.com.br/TIM . Basta entrar no campo ‘Oportunidades PcD’. (Foto:Loja Tim Divulgação)

Para participar do processo seletivo, os candidatos devem ter ensino superior completo. É desejável também possuir veículo próprio e disponibilidade para viagens. Caso os pretendentes à vaga tenham experiência com gerenciamento de parceiros comerciais, este será um diferencial.

Dentre as atividades que serão exercidas estão: prestar consultoria a atual carteira de clientes, visando rentabilidade e crescimento do negócio e prospectar novos empresários para aumentar a capilaridade das lojas TIM na região.

O salário mensal é compatível com o oferecido no mercado e o contrato de trabalho envolve benefícios.

