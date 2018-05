TIM alerta clientes das cidades do Pará para a importância de trocarem seu chip 2G/3G pelo 4G

Segundo a empresa, ainda existe uma grande fatia da base de clientes nessas regiões que não estão usufruindo da nova tecnologia.

Chip 4G oferece velocidade cinco vezes maior.

A TIM contemplou 39 cidades no Pará e 39 no Maranhão com a rede de quarta geração. No total, já são 149 municípios cobertos com a tecnologia 4G na região Norte. Para usufruir da nova tecnologia, que oferece uma velocidade cinco vezes mais rápida, os clientes dessas regiões (conforme tabela) precisam, além de possuir um smartphone compatível, fazerem a troca dos chips 2G/3G pelo 4G.

De acordo com o diretor de vendas consumer da TIM Centro-Norte, Fábio Reis, ainda existe uma grande fatia da base de clientes nessas regiões que não estão usufruindo da nova tecnologia. “Queremos alertar esses clientes, que muitas vezes possuem um aparelho compatível, mas não trocaram o seu chip antigo, sobre a importância de adquirir o chip 4G para que possam usufruir dos benefícios da nova tecnologia, como uma melhor experiência de uso da internet”, disse Fábio.

A previsão é que até o fim deste ano a conexão 4G esteja presente em mais 71 cidades da região Norte. No triênio que começa este ano e vai até 2020, a TIM irá investir quase R$12 bilhões no país em infraestrutura de rede, para a fase de complementação da cobertura 4G no Brasil.

