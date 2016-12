TIM anuncia milésima cidade com 4G e amplia ainda mais a liderança na cobertura LTE no Brasil

Foto Stefano De Angelis, presidente da TIM – No Pará são 17 cidades com a tecnologia de quarta geração. Salinas, Salvaterra, Santa Maria do Pará, Bonito, Goianésia e Marapanim receberam o 4G em novembro.

A TIM acaba de anunciar a sua milésima cidade com tecnologia 4G por meio da ativação da rede em Fernando de Noronha, ampliando ainda mais a liderança na cobertura LTE no país. O marco fecha mais um ano de fortes investimentos em infraestrutura, direcionados principalmente para a expansão e qualificação das redes 3G e 4G. Até o fim de 2017, operadora totalizará 2.000 cidades e 90% da população urbana cobertas com internet móvel de quarta geração.

“Ter Fernando de Noronha como a milésima cidade a receber nossa rede da quarta geração, já concluindo a meta traçada para 2016, é bastante significativo. Estamos oferendo o que há de melhor em infraestrutura de rede, com a combinação de três frequências diferentes para aumentar a capacidade e qualidade aos usuários”, comemora Stefano De Angelis, presidente da TIM.

O investimento em internet móvel faz parte da estratégia da TIM de construir uma infraestrutura robusta para acompanhar o crescimento do consumo de dados, centrada particularmente na tecnologia de quarta geração. Hoje, o 4G na TIM já é a rede dominante em termos de tráfego gerado. Por ter uma velocidade mais alta e uma latência menor (tempo de resposta de dados mais curta), o 4G oferece uma melhor experiência de uso ao cliente.

“Agora com a possibilidade de habilitação do 700 MHz no país, teremos uma capacidade de penetração 12 vezes maior do que se utilizássemos a faixa de frequência mais comum, a de 2.600 MHz. Conseguiremos, com o mesmo número de antenas, cobrir uma região muito maior e acelerar ainda mais a democratização da cobertura 4G no país”, adianta Leonardo Capdeville, Diretor de Tecnologia da TIM.

O crescimento nas tecnologias 3G e 4G foi significativo em 2016. No 3G, a TIM registrou 1.800 cidades no ano passado e chegará neste ano a 2.800, com mais de 90% da população urbana do Brasil coberta. Líder no 4G, a operadora ainda foi de 411 cidades em 2015 para mais de 1.000 com a tecnologia LTE, antecipando sua meta prevista para 2016.

“Com Noronha, atingimos de forma antecipada a nossa meta e devemos intensificar ainda mais esse crescimento, com a perspectiva de atingir mais de 90% da população coberta pelo 4G até o final de 2017”, finaliza Capdeville.

4G em Fernando de Noronha

Por suas características geográficas, a ilha de Fernando de Noronha recebeu uma infraestrutura diferenciada para a transmissão do 4G nas três frequências. Foi necessária uma engenharia especial de configuração, para que se pudesse compatibilizar a solução via satélite (que geralmente é utilizada em soluções mais simples como o 2G, por exemplo) com uma banda larga móvel de alta qualidade, que transmite o 4G. Hoje, toda a área urbanizada da ilha já possui a tecnologia.

Além disso, foram modernizados todos os equipamentos de rádio frequência da ilha, para que pudessem comportar a solução de alta velocidade e baixa latência.

