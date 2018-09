TIM ativa 4G em mais cinco cidades no Pará

A TIM, em continuidade ao plano de expansão da tecnologia 4G em todo o país, ativou a sua rede de quarta geração em mais cinco cidades no Pará, Portel, Conceição do Araguaia, Juruti, Redenção e Rondon do Pará, atingindo um total de 64 municípios com a nova tecnologia no estado, o que representa 79,7% da população coberta.

A empresa foi a primeira a liberar o uso do 4G na nova faixa em todas as capitais do Norte independente do desligamento do sinal analógico de TV em razão do projeto de mitigação realizado junto à Anatel.

Vale ressaltar que todos os aparelhos do portfólio atual da TIM já operam na nova frequência. As ofertas de dados da operadora se mantêm igual, sem qualquer reajuste de preços por conta da inovação. A operadora adquiriu o direito de operar na frequência de 700 MHz após vencer um dos lotes do leilão de faixas promovido pela Anatel em setembro de 2014 com um investimento de quase R$ 3 bilhões nessa aquisição.

