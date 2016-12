TIM busca parceiros comerciais para atuar como consultores de venda para PME

A TIM oferece ao segmento empresarial soluções de conectividade que potencializam os negócios dos clientes, unindo qualidade, transparência e inovação. A operadora busca proporcionar, por meio da maior rede 4G do Brasil e da ampla infraestrutura de fibra ótica, serviços com maior eficiência operacional e de custos para os diversos perfis e tamanhos de empresas.

Os candidatos precisam ter perfil dinâmico e empreendedor, com poder de negociar e influenciar, além serem comunicativos, terem visão de negócio e foco no cliente e em resultados. É necessário ter segundo grau completo e experiência na área de vendas, além de possuir CNPJ ou disponibilidade para adquirir.

