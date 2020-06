TIM é a operadora com menor latência do País

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O estudo, feito anualmente para analisar a rede, utilizou dados anônimos dos clientes das principais companhias de telecomunicações instaladas no Brasil e mostrou que a taxa da TIM ficou em 19,2 ms, contra 27, 7 ms do último colocado.

A TIM foi reconhecida como a operadora que oferece aos clientes o menor tempo de resposta unidirecional ao acessar conteúdo utilizando a rede móvel, como vídeoschamadas e redes sociais. É o segundo ano consecutivo que a consultoria Tutela avalia a operadora, líder em cobertura 4G com 3.510 cidades atendidas, como a empresa com a menor latência no mercado brasileiro.

