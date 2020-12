TIM já tem mais de 60% da sua matriz energética oriunda de fontes renováveis

Até o fim de 2021, tem a meta de chegar a 60 usinas próprias de energia solar, hídrica e de biogás

A TIM Brasil comemora este mês os resultados alcançados com seu Projeto Nacional de Geração Distribuída de energia, criado de forma pioneira pela empresa em 2017. Até 2021 serão, ao todo, 60 usinas de energia solar, hídrica e biogás, que vão gerar mensalmente 38GWh de energia, o suficiente para abastecer uma cidade com 150 mil habitantes. Até setembro desse ano, a operadora consumiu 62% com energia de fonte renovável, superando a meta estabelecida de 60%, A expectativa é chegar a 78% ao final de 2020 e acima de 80% em 2021.

O Projeto Nacional de Geração Distribuída, que começou com um piloto de Usina Hídrica em Minas Gerais, é uma das ações mais importantes para a empresa, alinhada com as iniciativas ESG (Environmental, Social and Governance) adotadas pelo grupo. Mostra a importância da utilização de fontes de energia renováveis não só para reduzir custos de energia nos sites TIM, mas, principalmente, atender à crescente demanda por energia de forma limpa. Até outubro de 2020, foram implantadas 24 usinas de energia solar, hídrica e de biogás responsáveis pelo fornecimento de 15 GWh, atendendo a mais de 8 mil UCs, como antenas, torres de telecomunicações e lojas próprias.

Para Bruno Gentil, Chief Business Support Officer da TIM, o sucesso do projeto se reflete nos indicadores conquistados antes do término de 2020. “Este ano, mesmo com a pandemia, pretendemos chegar a 36 usinas, superando 78% de consumo com energia de fonte renovável até dezembro. Em 2021, queremos expandir usinas solares, e, até 2025 reduzir os custos com energia, usando os recursos excedentes na revitalização constante da rede.”

Em 2021, considerando a previsão do aumento de consumo elétrico causada pela expansão da cobertura de banda larga e da telefonia móvel, o projeto deve chegar a 60 usinas, com geração de energia de mais de 38GWh até meados do ano. O projeto conta hoje com parcerias com 30 concessionárias e 14 fornecedores. Em uma única concessionária, por exemplo, pode chegar a 89% de cobertura das suas Unidades Consumidoras.

Sobre a TIM



“Evoluir juntos com coragem, transformando tecnologia em liberdade” é o propósito da TIM, que atua em todo o Brasil com serviços de telecomunicações, focada nos pilares de inovação, experiência do cliente e agilidade. A empresa é reconhecida por liderar movimentos importantes do mercado desde o início de suas operações no país e está à frente da transformação digital da sociedade, em linha com a assinatura da marca: “Imagine as possibilidades”.

É, desde 2015, líder em cobertura 4G no Brasil, conectando, inclusive o campo, para viabilizar a inovação no agronegócio. Foi pioneira na ativação de redes 5G no país, com a criação dos Living Labs em 2019, e está pronta para a próxima geração de redes móveis.

A TIM valoriza a diversidade e promove uma cultura sempre mais inclusiva, com um ambiente de trabalho pautado no respeito. A companhia é a única do setor de telecomunicações a integrar o Novo Mercado da B3, reconhecido como nível máximo de governança corporativa, além de estar há 12 anos seguidos no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), sendo operadora por mais períodos consecutivos nesta carteira. Também é a primeira empresa de telefonia reconhecida pela Controladoria-Geral da União (CGU) com o selo “Pró-ética”, iniciativa que existe com o objetivo de promover um ambiente corporativo mais íntegro, ético e transparente.

Para mais informações, acesse: www.tim.com.br.

Fonte:TIM

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...