TIM mantém ofertas especiais no Samsung Galaxy A51 e A71

Passado o Dia dos Namorados, a TIM continua com suas ofertas especiais a preços reduzidos e serviços diferenciados, até próximo dia 22 de junho. A operadora oferece o Samsung Galaxy A51 de R$ 2.199 por R$ 1.299 e o Samsung Galaxy A71 de R$ 2.799 por R$ 1.999 no TIM Black 12GB +12GB.

Os aparelhos contam com um avançado sistema de câmera quádrupla na traseira: uma câmera Ultra-wide para fotos amplas, uma Macro para capturar os pequenos detalhes, uma de profundidade para o desfoque do fundo, e uma principal de alta resolução, sendo a do A51 de 48MP e do A71 de 64MP. Ambos possuem uma tela Super AMOLED com resolução Full HD+, o que torna a experiência ainda melhor para assistir a vídeos e filmes, sendo a do A51 de 6.5” enquanto a do A71 de 6.7’’.

Para postar nas redes sociais as fotos incríveis tiradas com os smartphones e aproveitar ao máximo da super tela, o plano ainda conta com muita internet: são 12GB para usar como quiser e 12GB para vídeos de parceiros, além de redes sociais – Instagram, Twitter e Facebook – e WhatsApp sem descontar da internet, ligações ilimitadas para qualquer operadora e lugar do Brasil e assinaturas do TIM Music by Deezer e TIM Banca Virtual já inclusas.

Essas ofertas podem ser encontradas no site da operadora (tim.com.br) e nas Lojas TIM que estão abertas, respeitando as regras de quarentena dos seus respectivos estados. Além disso, a operadora disponibiliza durante este período de isolamento social, em algumas localidades, o serviço de delivery, entregando o pedido na casa do cliente.

Delivery

Em tempos de distanciamento social, importante para combater a transmissão da Covid-19, a TIM disponibiliza em algumas localidades o serviço de Delivery como uma nova opção de canal de entrega para seus clientes durante a pandemia.

Para garantir a segurança de compra e entrega dos produtos, o atendimento Delivery segue todos os cuidados de higiene e proteção, com interação inicial pelo WhatsApp Oficial da operadora. No fechamento da compra, o vendedor faz contato com o consumidor para recolher a documentação necessária e agendar a entrega.

Para saber mais sobre o delivery, acesse:

https://www.tim.com.br/rj/ para-voce/atendimento/lojas# delivery

Sobre a TIM

A TIM segue com sua missão de conectar e cuidar de cada um para que todos possam fazer mais. Para isso, atua focada nos pilares estratégicos de oferta, infraestrutura, eficiência e experiência do cliente, com base em uma cultura interna de accountability e na mudança de processos e plataformas que permitam a transformação digital. A empresa é desde 2015 líder em cobertura 4G no País e referência nas tendências do mercado, em linha com a assinatura da marca: “A inovação não para”.

A companhia é a única do setor de telecomunicações a integrar o Novo Mercado da B3, reconhecido como nível máximo de governança corporativa, além de estar há 12 anos seguidos no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE): é a operadora por mais períodos consecutivos nesta carteira. Também é primeira empresa de telefonia reconhecida pela Controladoria-Geral da União (CGU) com o selo Pró-Ética, iniciativa que existe com o objetivo de promover um ambiente corporativo mais íntegro, ético e transparente. Para mais informações, acesse: https://www.tim.com.br

Fonte:Olívia de Almeida

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

